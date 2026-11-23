«Δεν τον αποχαιρέτησα ποτέ». Με αυτά τα λόγια η Μαρία Κυριακίδου περιέγραψε στο δικαστήριο την απώλεια του πατέρα της, Γιώργου Κυριακίδη, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη. Η κατάθεσή της, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, άνοιξε μια συνεδρίαση στην οποία επιζώντες επέστρεψαν με τις μαρτυρίες τους στις στιγμές της σύγκρουσης, στον εγκλωβισμό μέσα στα βαγόνια και στην προσπάθεια να βοηθήσουν συνεπιβάτες τους.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ακούστηκαν επίσης οι περιγραφές τους για όσα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν: εφιάλτες, κρίσεις πανικού, φόβο ακόμη και στο άκουσμα ενός τρένου και τύψεις επειδή δεν κατάφεραν να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους.

«Εμένα τον μπαμπά μου τον σκότωσαν δύο φορές»

Η Μαρία Κυριακίδου αναφέρθηκε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα της. Του είχε κλείσει η ίδια τα εισιτήρια, αλλά εκείνη την ημέρα δεν τον είχε συνοδεύσει στον σταθμό, όπως συνήθιζε.

«Θα αργήσω να έρθω, μην με περιμένεις», της είπε στο τηλέφωνο. Το επόμενο πρωί, όταν πληροφορήθηκε τη σύγκρουση, άρχισε να τον καλεί χωρίς να παίρνει απάντηση. Ακολούθησαν η αναζήτησή του στη Λάρισα, η λήψη δείγματος DNA και η ενημέρωση ότι ήταν νεκρός.

Η ίδια περιέγραψε πως η οικογένεια παρέλαβε ένα σφραγισμένο φέρετρο, χωρίς να μπορέσει να τον αποχαιρετήσει. Αργότερα ενημερώθηκε ότι οστά του είχαν εντοπιστεί σε χώρο όπου είχαν μεταφερθεί χώματα από τον τόπο της τραγωδίας. Όταν τα παρέλαβε, τον Ιούλιο του 2024, ακολούθησε δεύτερη κηδεία.

«Εμένα τον μπαμπά μου τον σκότωσαν δύο φορές», κατέθεσε. «Η βεβήλωση νεκρού για μένα είναι δεύτερος θάνατος».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εκταφής, εξήγησε ότι η οικογένεια δεν το επιθυμούσε, έχοντας ήδη περάσει δύο φορές τη διαδικασία της κηδείας. «Δεν ξέρω τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα. Θέλω δικαιοσύνη. Θέλω την αλήθεια», τόνισε.

Εγκλωβισμένος με σίδερα πάνω στα πόδια του

Ο επιβάτης του τρίτου βαγονιού, Κατωπόδης, περιέγραψε ότι εκτινάχθηκε από τη θέση του και βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από μεταλλικά τμήματα της αμαξοστοιχίας. Δεν μπορούσε να μετακινήσει τα πόδια του και, μόλις συνήλθε, τηλεφώνησε στους γονείς του.

Όσο περίμενε να απεγκλωβιστεί, άκουγε μια γυναίκα να ζητά βοήθεια, λέγοντας ότι ήταν «διπλωμένη στα δύο». Θυμήθηκε επίσης ανθρώπους που παρέμειναν κοντά στους εγκλωβισμένους και τους έδιναν κουράγιο.

Οι διασώστες χρειάστηκε να κόψουν τα σίδερα για να τον ελευθερώσουν. Το αριστερό του πόδι ήταν σπασμένο και τελικά τον απομάκρυναν από παράθυρο του βαγονιού.

Ο Θωμάς Κωστίδης, που ταξίδευε επίσης στο τρίτο βαγόνι, κατέθεσε ότι το πρώτο που αντιλήφθηκε ήταν μια λάμψη. Ακολούθησαν έντονα τραντάγματα, πτώση αποσκευών και η ανατροπή του βαγονιού στο πλάι.

Μέσα στον καπνό άκουγε φωνές για βοήθεια. Όταν κατάφερε να βγει από παράθυρο, αντίκρισε φωτιά, συντρίμμια και επιβάτες που κοιτούσαν στο κενό.

Όπως είπε, οι συνέπειες παραμένουν μέχρι σήμερα: υπέστη κρίση πανικού όταν χρειάστηκε να καταθέσει στον εφέτη ανακριτή, αντιμετώπισε διαταραχές ύπνου και εφιάλτες και εξακολουθεί να κάνει θεραπείες κάθε δύο εβδομάδες.

Βγήκαν από το παράθυρο και βοήθησαν τραυματίες

Οι δύο φίλοι που ταξίδευαν στο δεύτερο βαγόνι με προορισμό την Κατερίνη περιέγραψαν πώς προσπάθησαν να βρουν διέξοδο ανάμεσα στις αποσκευές και στα συντρίμμια.

Αρχικά πίστεψαν ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί. Όταν είδαν τη φωτιά και τα σπασμένα παράθυρα, έριξαν βαλίτσες πάνω στις λαμαρίνες που βρίσκονταν στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να πηδήξουν.

«Πρέπει να πηδήξουμε, εγώ εδώ ζωντανός δεν καίγομαι», θυμήθηκε ότι είπε ο Ευστάθιος Καρράς. Πριν εγκαταλείψει το βαγόνι, προσπάθησε να πείσει δύο κοπέλες να κάνουν το ίδιο.

Μόλις βρέθηκε έξω, βοήθησε στην απομάκρυνση τραυματιών. Κατέθεσε ότι ένας από αυτούς, ο Ρομπέρτο, του έδειξε μια κοπέλα κοντά στη φωτιά και του ζήτησε να τη βοηθήσει. Ο ίδιος την τράβηξε και τη μετέφερε σε άλλο σημείο. Αργότερα έμαθε ότι ήταν η Ανυσία Λιούρη.

Ο μάρτυρας μίλησε και για το βάρος που εξακολουθεί να αισθάνεται επειδή δεν μπόρεσε να βοηθήσει περισσότερους επιβάτες, παρότι ήταν και ο ίδιος τραυματισμένος.

«Δεν θέλω καν να ακούω τον συρμό να περνά», είπε, περιγράφοντας τον φόβο που του έχει μείνει μετά τη σύγκρουση.

Η δίκη συνεχίζεται την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με νέες καταθέσεις. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, οι συνεδριάσεις της 7ης, 8ης και 9ης Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της αναπληρωματικής προέδρου, ενώ προστέθηκε νέα δικάσιμος στις 17 Δεκεμβρίου.