Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση της από μπαλκόνι στο 7ο Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι, καθώς τα τελευταία ιατρικά ευρήματα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστροφής της κατάστασης της.

Η ανήλικη συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη λόγω των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έχει υποστεί. Η άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο Αττικόν και η διασωλήνωσή της αποδείχθηκαν καθοριστικές, πριν διακομιστεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, οι γιατροί χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν αλλεπάλληλες ανακοπές, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, για να την κρατήσουν στη ζωή. Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων «Αγία Σοφία», Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε ότι η 13χρονη «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας από τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους μας».

«Ενθαρρυντικά τα μηνύματα μετά την αξονική»

Το στοιχείο που «γεννά» συγκρατημένη αισιοδοξία, είναι ότι η πρόσφατη αξονική τομογραφία δεν έδειξε μη αναστρέψιμες βλάβες. «Δεν φαίνεται κάτι το μη αναστρέψιμο. Είναι πολύ βαριά αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι παλεύει για τη ζωή της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Το περιστατικό εξακολουθεί να διερευνάται, με τις μαρτυρίες να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Μαθητές υποστηρίζουν ότι την είδαν να κάθεται στο προστατευτικό κάγκελο πριν πέσει, ενώ συμμαθητής της περιέγραψε: «Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι».

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του σχολείου διέψευσε αυτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας: «Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κατασκευαστικό λάθος εδώ».

Σύμφωνα με τη νοσηλεύτρια του σχολείου, η μαθήτρια έπεσε με το κεφάλι και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση του περιστατικού.

Το σοκ στην σχολική κοινότητα παραμένει έντονο, με ψυχολόγους και ειδικούς να βρίσκονται στο 7ο Γυμνάσιο για την υποστήριξη των μαθητών που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος.