Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά της 10, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας, όταν αυτοκίνητο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του.

Στο σημείο δημιουργήθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, με ουρές αυτοκινήτων.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: eviaonline.gr