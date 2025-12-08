Με χιλιάδες τρακτέρ οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα σε εθνικές οδούς, τελωνεία και συγκοινωνιακούς κόμβους ενώ προγραμματίζονται συμβολικοί αποκλεισμοί και σε λιμάνια.

Σε 54 σημεία της χώρας έχουν στηθεί τρακτέρ των αγροτών και υπάρχει αναβρασμός, με τις τοπικές συνελεύσεις να στέλνουν μηνύματα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Βασικό αίτημα των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και η μείωση του κόστους για γεωργικά εφόδια και λιπάσματα, έτσι ώστε ο τομέας να μείνει κερδοφόρος και βιώσιμος για τους καλλιεργητές.

Κρίσιμη σύσκεψη στο Τρίλοφο

Στη Θεσσαλονίκη έχουν στηθεί τέσσερα μπλόκα περιμετρικά , καθώς ενισχύθηκε με πάνω από 220 τρακτέρ το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Επιπλέον μπλόκα υπάρχουν στον Λαγκαδά, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα.

Το μεσημέρι προγραμματίζεται σύσκεψη στον Τρίλοφο, όπου οι αγρότες θα λάβουν τις αποφάσεις τους, ενώ έχουν κληθεί να μετάσχουν και αγρότες από Έβρο και Θεσσαλία.

Στο Δερβένι οι αγρότες θα κλείσουν από τις 13.00 έως τις 14:00 τον κόμβο, κάτι που θα γίνεται κάθε μέρα την ίδια ώρα. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Στο Αιγίνιο Πιερίας, αγρότες από χθες το πρωί έχουν αποκλείσει την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Μπλόκα έχουν στηθεί επίσης στην Εγνατία Οδό έξω από την Κομοτηνή, στα Κερδύλλια Σερρών, στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας και τη Σιάτιστα Κοζάνης.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε από το απόγευμα της Κυριακής.

Πάνω από 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα της Θεσσαλίας

Στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ και οι συγκεντρωμένοι αποφάσισαν για σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων και για την Τετάρτη κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου.

Στη Γέφυρα Εύηνου, η παλαιά Εθνική Οδός έχει αποκλειστεί από τρακτέρ, ενώ αγρότες της Μαγνησίας έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες, ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη προγραμματίζουν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) αγρότες των Ιωαννίνων έκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο της πόλης.

Την ίδια ώρα, το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται διαρκώς με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ να βρίσκονται στο σημείο. Μάλιστα οι αγρότες του μπλόκου θα συμμετέχουν και στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη. Στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Σύσκεψη στον Βόλο

Την Τετάρτη εκπρόσωποι και από τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας θα μεταβούν στο Βόλο, όπου θα συμμετάσχουν στις 10 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού. Θα συμμετέχουν και αλιείς με τα καΐκια τους μέσα από τη θάλασσα, σε μια συμβολική κίνηση για να καταδείξουν το πρόβλημα που που προκαλούν «οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες».

Εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών–Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη.

Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε 65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιονία Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Στην Πελοπόννησο, αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά για μία ώρα τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Αιγίου το βράδυ της Κυριακής. Στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες έχουν κλείσει τη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο επ’ αόριστον.

Ξεκινούν και στην Κρήτη οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Με ιδιαίτερα ανεβασμένο το “θερμόμετρο” της αγανάκτησης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης βγαίνουν σήμερα στους δρόμους, σε μια από τις πιο μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Το ραντεβού δίνεται στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 11:30 το πρωί, σημείο προσυγκέντρωσης για τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους όσους θέλουν να στηρίξουν τον αγώνα τους. Όπως έχει γίνει γνωστό η κινητοποίηση περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία ενώ μπλόκα θα στηθούν σε αεροδρόμια και λιμάνια σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους σε Ρέθυμνο και Χανιά.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία των αγροτών καλεί σε συνέχιση των κινητοποιήσεων σήμερα, Δευτέρα, με νέα συγκέντρωση στο μπλόκο των Χανίων και στη συνέχεια παρουσία στον κόμβο της Σούδας, όπου έχει προγραμματιστεί δράση από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο.