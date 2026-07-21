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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Πρόκειται για το πλοίο Ro-Ro «IOSIF K» της Creta Lines και το «Έλυρος» της ANEK Lines, τα οποία συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες του «Έλυρος» να ανησυχήσουν και επικρατήσει πανικός.

Εν τέλει σοβαρότερη ζημιά υπέστει το Ro-Ro «IOSIF K» ενώ το πλοίο «Έλυρος» της ANEK Lines πιθανόν να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του

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Με φωτογραφίες από το flashnews.gr