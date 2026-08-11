Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι, στους Αντίπαξους.

Το ένα από τα δύο σκάφη, στο οποίο επέβαιναν δέκα άτομα, κατέπλευσε στον νέο λιμένα Παξών. Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Παξών για να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Το δεύτερο σκάφος, με 203 επιβαίνοντες, συνεχίζει αυτοδύναμα την πορεία του προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδευόμενο από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισροή υδάτων σε κανένα από τα δύο σκάφη.