Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι κινήσεις και οι επικοινωνίες των πιλότων λίγο πριν από τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα, στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή.

Την επίσημη έρευνα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, αξιολογώντας όλα τα τεχνικά δεδομένα, τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της μοιραίας σύγκρουσης.

Τα βασικά ερωτήματα και τα σενάρια των εμπειρογνωμόνων

Οι ειδικοί αεροπορικών ατυχημάτων εξετάζουν μια σειρά από πιθανές αιτίες και συνδυασμούς παραγόντων που οδήγησαν στη σύγκρουση:

Ανθρώπινος παράγοντας & συντονισμός: Ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας, αν δόθηκαν εσφαλμένες οδηγίες ή αν υπήρξε πρόβλημα στις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου.

Καιρικές συνθήκες ή μηχανική βλάβη: Ο αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Φαίδων Καραηωσηφίδης, επεσήμανε το ενδεχόμενο κάποιο από τα ελικόπτερα να προσπαθούσε να αντιμετωπίσει ανοδικά/καθοδικά ρεύματα, πλευρικές ριπές ανέμου ή κάποιο απρόβλεπτο μηχανικό πρόβλημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι σε σχηματισμό δύο ελικοπτέρων, την ευθύνη για το ύψος, την ταχύτητα, τον άξονα προσβολής και το σημείο ρίψης έχει ο κυβερνήτης του πρώτου αεροσκάφους.

Ο «νεκρός τομέας» ορατότητας: Ο εμπειρογνώμονας Κώστας Λακαφώσης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τα ελικόπτερα να βρίσκονταν σε θέσεις όπου ο ένας χειριστής δεν μπορούσε να δει το άλλο αεροσκάφος (τυφλό σημείο/«νεκρός τομέας»). Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των ηχογραφήσεων από τους ασυρμάτους, εφόσον αυτές υπάρχουν, για να διαπιστωθεί αν υπήρξε σχηματισμός και ποιες οδηγίες ανταλλάχθηκαν.

Επίγειος συντονισμός αντί εναέριου: Ο αντιστράτηγος και υπαρχηγός ΠΣ ε.α., Ανδριανός Γκουρμπάτσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παρουσία πολλών εναέριων μέσων ενδέχεται να οδήγησε σε συντονισμό των συγκεκριμένων ελικοπτέρων από τον επίγειο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων αντί από εναέριο συντονιστή, γεγονός που ίσως επηρέασε τις εντολές που έλαβαν τα πληρώματα.

Στα χέρια του «ελληνικού FBI» η οριστική απάντηση

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά, ενώ καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσουν τα τεχνικά ευρήματα και τα στοιχεία από τις συνομιλίες των πιλότων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προήλθε το δυστύχημα από λάθος χειρισμό, αστοχία υλικού ή παραλείψεις στον συντονισμό.