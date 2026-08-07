Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για τη διακρίβωση των αιτίων της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στο επίκεντρο των ερευνών του «ελληνικού FBI» και των πραγματογνωμόνων βρίσκονται οι ασύρματες επικοινωνίες, ο συντονισμός, τα «τυφλά σημεία» των πιλότων, καθώς και οι καταθέσεις του πληρώματος, με τον Έλληνα χειριστή του δεύτερου ελικοπτέρου να αναφέρει πως δεν υπήρχε καμία οπτική επαφή.

Τι ισχυρίζεται ο Έλληνας χειριστής

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Έλληνας χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, περιέγραψε στις Αστυνομικές Αρχές τις δραματικές στιγμές που έζησε στον αέρα.

Σε άτυπη συζήτηση που είχε με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ο χειριστής φέρεται να ανέφερε:

«Δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε ελικόπτερο ακριβώς από κάτω, ούτε ότι χτυπήθηκε. Δεν υπήρχε οπτική επαφή».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από:

Τον Έλληνα χειριστή του τρίτου ελικοπτέρου Bell που ακολουθούσε τον σχηματισμό.

Τον γιατρό που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης.

Αυτόπτες μάρτυρες και το πρόσωπο που κατέγραψε το συμβάν σε βίντεο.

Στελέχη του ΕΣΚΕΔΙΚ.

Αποκλείστηκε η μηχανική βλάβη – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΥΠΣ, Νίκου Λαυράνου, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, εκτίμηση που ενισχύεται και από τις αναφορές της εταιρείας μίσθωσης των ελικοπτέρων, η οποία αποδίδει το δυστύχημα πιθανότατα σε ανθρώπινο λάθος, και την ένταση των κρίσιμων στιγμών.

Οι έρευνες των Αρχών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και των πραγματογνωμόνων της Πολεμικής Αεροπορίας και του ΕΟΔΑΣΣΑΜ στρέφονται πλέον στα εξής σημεία:

Ενδοεπικοινωνίες και εντολές: Τις συνομιλίες των πιλότων και τις οδηγίες που δόθηκαν κατά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Συντονισμός πτήσεων: Το κατά πόσο υπήρχε σωστός εναέριος συντονισμός και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. «Τυφλές γωνίες»: Τις συνθήκες ορατότητας και τη θέση των ελικοπτέρων στον αέρα. «Μαύρα κουτιά»: Τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων από τα καταγραφικά των δύο σκαφών.

Παράλληλα, η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή που έχασε τη ζωή του καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δόθηκαν εσφαλμένες εντολές και υπήρξε πλημμελής συντονισμός, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση τυχόν παραλείψεων.

Αυτοψία στα συντρίμμια και επιχείρηση απομάκρυνσης

Στελέχη των Αρχών και πραγματογνώμονες, πραγματοποίησαν διαδοχικές αυτοψίες τόσο στο σημείο όπου συνετρίβη το πρώτο ελικόπτερο στη χαράδρα, όσο και στο σημείο όπου το δεύτερο ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

Κατά τις έρευνες φωτογραφήθηκαν και συλλέχθηκαν εξαρτήματα, ενώ αναμένεται απόφαση για την απομάκρυνση των συντριμμιών από τη δύσβατη περιοχή, πιθανότατα με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Σινούκ.

Το χρονικό της αεροπορικής τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα έγινε την 1η Αυγούστου, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, που επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, συγκρούστηκαν στον αέρα.

Μετά τη σύγκρουση και την έκρηξη που ακολούθησε, το πρώτο ελικόπτερο υπέστη βαρύτατες ζημιές και συνετρίβη σε χαράδρα. Το πλήρωμά του, ο Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας συγκυβερνήτης-συντονιστής, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο, παρά τη σύγκρουση, παρέμεινε προσωρινά υπό τον έλεγχο του Βρετανού πιλότου, ο οποίος κατάφερε να το προσγειώσει. Ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας συντονιστής εντοπίστηκαν σώοι.

Τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων και οι καταθέσεις θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Το βίντεο από την σύγκρουση των ελικοπτέρων: