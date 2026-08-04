Νομικά θα κινηθεί η οικογένεια του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας.

Ειδικότερα, «παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας» θα δηλώσει η μητέρα και η αδελφή του Αριστοτέλη, του Έλληνα χειριστή του ενός ελικοπτέρου.

Η δικηγόρος, Βάσω Παντάζη εξέδωσε δελτίου Τύπου που αναφέρει τα εξής:

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους, Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες».

Το χρονικό της σύγκρουσης

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Την ώρα της σύγκρουσης ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη και ακολούθησε η πτώση των δύο ελικοπτέρων, με το ένα εξ’ αυτών να συντρίβεται σε χαράδρα, ενώ το δεύτερο να συνεχίζει για λίγο την πορεία του, με τον πιλότο να διατηρεί τον έλεγχο του και να το προσγειώνει.

Οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης του, χωρίς τις αισθήσεις τους, με τους διασώστες να τους μεταφέρουν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 251 ΓΝΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί και ακολούθησε η σχετική ανακοίνωση. Πρόκειται για έναν Δανό πιλότο και τον Έλληνα συγκυβερνήτη -συντονιστή.

Το βίντεο της σύγκρουσης: