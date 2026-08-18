Νέα, σοκαριστικά δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τη φονική εναέρια σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Οι έρευνες των πραγματογνωμόνων επικεντρώνονται πλέον στις μαρτυρίες των επιζώντων, στις ηχογραφημένες συνομιλίες, αλλά και σε ένα κρίσιμο χρονικό παράθυρο 15 λεπτών πριν από το δυστύχημα, όπου φαίνεται να υπήρξε μία επικίνδυνη «διακοπή» στην αλυσίδα συντονισμού.

«Δεν είχαμε οπτική επαφή – Δεν ξέραμε για το άλλο ελικόπτερο»

Αποκαλυπτικές είναι οι πρώτες καταθέσεις των δύο διασωθέντων, δηλαδή του Βρετανού πιλότου και του Έλληνα μεταφραστή, οι οποίοι επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Όπως περιέγραψαν στις Αρχές, η σύγκρουση ήταν εντελώς αιφνιδιαστική, καθώς δεν είχαν καμία εικόνα για την προσέγγιση του δεύτερου μέσου: «Δεν είχαμε οπτική επαφή. Νομίζαμε ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια [υψηλής τάσης]», φέρονται να δήλωσαν, προσθέτοντας το πλέον ανησυχητικό στοιχείο: «Δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και άλλο, τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση».

Οι εντολές και το «τυφλό» 15λεπτο

Κομβικό σημείο στη διαλεύκανση των αιτίων αποτελούν οι οδηγίες που δόθηκαν από τον εναέριο συντονιστή της Πυροσβεστικής, ο οποίος έφερε την κωδική ονομασία «Φλόγα». Σύμφωνα με τους επιζώντες, η εντολή που είχαν λάβει πριν πλησιάσουν το μέτωπο ήταν σαφής:

Αναμονή μέχρι να ολοκληρώσει τη ρίψη νερού το προπορευόμενο ελικόπτερο.

Έναρξη της δικής τους ρίψης αμέσως μετά.

Ωστόσο, οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν πώς, παρά τις οδηγίες, τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στην ίδια πορεία, με αποτέλεσμα να διασταυρωθούν μοιραία οι έλικές τους.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταβίβαση του συντονισμού 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση. Αρχικά, τον συντονισμό είχε αξιωματικός της Πυροσβεστικής από το έδαφος, διατηρώντας άμεση οπτική επαφή. Λόγω έκτακτης αναζωπύρωσης όμως σε άλλο σημείο, ο αξιωματικός αποχώρησε και ο συντονισμός πέρασε αυτόματα στον εναέριο συντονιστή («Φλόγα»).

Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι το συντονιστικό ελικόπτερο βρισκόταν εκείνη την ώρα πάνω από διαφορετικό μέτωπο στα Βίλια, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν υπήρχε πλήρης και ξεκάθαρη εικόνα για τις ακριβείς θέσεις των μέσων στην Ψάθα.

Τρεις πραγματογνώμονες αναλύουν ήδη λεπτό προς λεπτό τις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων και του Κέντρου Επιχειρήσεων. Στόχος είναι η πλήρης διασταύρωση των ηχητικών ντοκουμέντων με τις καταθέσεις, ώστε να διαπιστωθεί ποιος έδωσε τις τελικές εντολές και ποια ήταν η πραγματική εικόνα στον αέρα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα. Τα δύο ελικόπτερα ήρθαν σε επαφή στον αέρα, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταπέσει σε χαράδρα, παρασύροντας στο θάνατο τον Δανό πιλότο και τον Έλληνα σύνδεσμο της Πυροσβεστικής. Οι επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο τραυματίστηκαν, αλλά ανασύρθηκαν ζωντανοί.