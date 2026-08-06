Στο μικροσκόπιο των ερευνών του ελληνικού FBI βρίσκεται ο συντονισμός πίσω από την επιχείρηση κατάσβεσης της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Ψάθα, καθώς και οι συνομιλίες των πιλότων, λίγο πριν συμβεί η τραγική σύγκρουση ελικοπτέρων, κατά την οποία δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους.

Την περασμένη Κυριακή 2 Αυγούστου, τέσσερα ελικόπτερα επιχειρούσαν να βάλουν τέλος στη φωτιά στην Ψάθα και σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία εξ αυτών έκαναν ρίψεις νερού, ενώ πιο ψηλά πετούσε το τέταρτο ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε ο συντονιστής της επιχείρησης. Το δεδομένο αυτό αποδεικνύει ότι ενδέχεται να δημιουργήθηκαν «τυφλές γωνίες».

Στο τραγικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφονται μόνο τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Δεν φαίνεται ούτε το τρίτο που επιχειρούσε στην περιοχή, ούτε το συντονιστικό, το οποίο πετούσε περίπου 500 μέτρα πιο ψηλά.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Ωστόσο, σημειώνεται πως στα χέρια της αστυνομίας έχει φτάσει βίντεο από το τρίτο ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νερού στην περιοχή. Ειδικότερα, το ελληνικό FBI έχει λάβει δύο καταγραφικά και θα ξεκινήσει τη διαδικασία της απομαγνητοφώνησης των επικοινωνιών των πιλότων, καθώς μιλούσαν με δύο διαφορετικά κέντρα. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί χρόνο, όμως είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται οι ακριβείς συνομιλίες λίγο πριν τις επίμαχες ρίψεις νερού, προσπαθούν δηλαδή να εξακριβώσουν τι εντολές δόθηκαν στους πιλότους δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Αναμένονται ακόμη και οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων του δεύτερου ελικοπτέρου, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Τα σενάρια του ελληνικού FBI και οι αυτοψίες στο σημείο της τραγωδίας

Τας δύο σενάρια που εξετάζει το ελληνικό FBI είναι το ανθρώπινο λάθος, αλλά και το λάθος στον συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης.

Ακόμα, υπάρχουν πληροφορίες πως ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας διερμηνέας που βρίσκονταν στο ένα εκ των δύο ελικοπτέρων της σύγκρουσης, δεν αντιλήφθηκαν πως έπεσαν πάνω σε εναέριο. Όταν, λοιπόν, κατάλαβαν ότι χτύπησαν δεν ήταν σε θέση να δουν ακριβώς τι συνέβη. Το μόνο που έκαναν ήταν να ρίξουν όλο το νερό και να προσγειώσουν εκτάκτως το ελικόπτερο.

Υπενθυμίζουμε πως στελέχη του ελληνικού FBI, της Δ.Α.Ε.Ε και δύο πραγματογνώμονες προχώρησαν σε αυτοψίες στο σημείο που βρέθηκαν τα δύο ελικόπτερα μετά τη σύγκρουση. Φωτογραφήθηκαν τα συντρίμμια, τα εξαρτήματα και άλλα στοιχεία που πρόκειται να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των αιτιών της τραγωδίας στη Ψάθα.

Καταγγελίες για λάθος συντονισμό των ελικοπτέρων

Η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της κατάσβεσης, δόθηκαν λανθασμένες εντολές και δεν υπήρχε σωστός συντονισμός.

Ζητούν να εξεταστεί αν οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν σύμφωνες με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή αν υπήρξαν παραλείψεις.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΑΣΣΑΜ θα διενεργήσει τη δική του έρευνα και δύο πραγματογνώμονές του που έχουν διοριστεί από την Εισαγγελία θα συντάξουν το πόρισμά τους. Τα πορίσματα, μαζί με τις καταθέσεις που θα λάβει η αστυνομία και οι αναλύσεις των επικοινωνιών από τα καταγραφικά θα αποτελέσουν την δικογραφία που θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Η αιτία πίσω από τη φονική σύγκρουση αναμένεται να αποκαλυφθεί από τις συνομιλίες των πιλότων, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τον συντονισμό της επιχείρησης και αν αυτός έγινε σωστά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.