Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 10.15 το πρωί της Τετάρτης, στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών (ΠΑΘΕ), στο ύψος της Σίνδου.

Σύμφωνα με τo thestival, φορτηγό το οποίο οδηγούσε 36χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο, το οποίο βρισκόταν σε στάση και διακοπή πορείας, με οδηγό έναν 46χρονο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του πρώτου φορτηγού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο διεξάγονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, με συνέπεια να δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.