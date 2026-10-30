Σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα πορείας προς το Αεροδρόμιο. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή του Ζεφυρίου, ακριβώς στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Δημοκρατίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Ουρές χιλιομέτρων έως τη Μεταμόρφωση

Εξαιτίας του ατυχήματος, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 έως 30 λεπτά στο οδικό τμήμα από την Περιφερειακή Αιγάλεω έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Αυξημένη κίνηση σε Αθήνα και Πειραιά

Την ίδια ώρα, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στον υπόλοιπο αστικό ιστό του λεκανοπεδίου. Συμφόρηση και χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ενώ παρόμοια επιβαρυμένη εικόνα παρουσιάζουν και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά.