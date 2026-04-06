Σε οριακό σημείο βρίσκεται σήμερα (6/4) η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής, καθώς τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό έχει προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, στο ύψος των Θρακομακεδόνων, όπου σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ νταλίκας και Ι.Χ. οχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που το βαρύ όχημα επιχειρούσε αλλαγή λωρίδας. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει έντονη συμφόρηση στην περιοχή, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί ουρές που εκτείνονται για χιλιόμετρα, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των οδηγών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς πρόκειται για ώρα αιχμής, με χιλιάδες οδηγούς να βρίσκονται ήδη στους δρόμους.

Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στον Κηφισό. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη:

Στη Λεωφόρο Κηφισίας

Στη Λεωφόρο Μεσογείων

Στο κέντρο της Αθήνας

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα στο κέντρο εντοπίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Παναγή Τσαλδάρη και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, καθώς η εξέλιξη της κατάστασης εξαρτάται από την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την ομαλοποίηση της ροής των οχημάτων.

Aυξημένη η κίνηση και στον κόμβο της Αττικής Οδού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. https://t.co/Ca5bqYHs6F — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 6, 2026

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους