Πλαγιομετωπική σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 13/9, στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, στη βρύση, στο Μαργαρίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα έγινε όταν όχημα οδικής βοήθειας συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα. Πρόκειται για οικογένεια Αλβανών, τον πατέρα, τη μητέρα και τα τέσσερα παιδιά τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα από τα παιδιά, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.