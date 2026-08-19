Στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε τις απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 18 Αυγούστου, στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τη Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά και απέστειλε περιπολικό όχημα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο σημείο.

Ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια υποβρύχιας αλιείας, όταν διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, το οποίο οδηγούσε ένας 60χρονος, παρέσυρε τον αλιέα.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Συκιών.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες, πριν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.