Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Αθηνών, στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Σύγκρουση οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, έπειτα από σύγκρουση αυτοκινήτων.

Το περιστατικό επηρεάζει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, με τις ταχύτητες των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα χαμηλές και τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο.

«Κόκκινος» ο Κηφισός

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, με μποτιλιάρισμα σε αρκετά τμήματα του οδικού άξονα.

Η έντονη συμφόρηση δυσκολεύει τόσο την κίνηση προς το κέντρο της Αθήνας όσο και τις μετακινήσεις προς τα βόρεια προάστια.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και βόρεια προάστια

Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, με προβλήματα κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι, καθώς και σε βασικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της Αθήνας.

Έως 20 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στους παραπάνω άξονες καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.