Σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, στην Αττική Οδό, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σύγκρουση οχημάτων μετά την έξοδο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα. https://t.co/lkKNl9WP9I
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025
Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄στην έξοδο Κηφισίας,
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο Κηφισίας. https://t.co/nUqu8pFBQN
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 3, 2025