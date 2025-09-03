Σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, στην Αττική Οδό, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αναμένονται καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κάντζα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό