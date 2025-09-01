Σύγκρουση τρόλεϊ με αυτοκίνητο και μηχανή εκτυλίχθηκε πριν λίγη ώρα σήμερα Δευτέρα (01/09), στη Λεωφόρο Αμαλίας, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με καθυστερήσεις στο ύψος των Στύλων Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.