Αποπνικτική ήταν η ατμόσφαιρα σήμερα το μεσημέρι (23.11), στον Ε65 στην έξοδο της Λαμίας, λόγω φωτιάς που είχε ξεσπάσει κοντά στον δρόμο, σε ξερόχορτα.

Πιο συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00, και η ορατότητα στο σημείο μειώθηκε απότομα. Έτσι προκλήθηκε και κυκλοφοριακή αναστάτωση.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα όχημα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος προπορευόμενου Ι.Χ. (μιας BMW) και ανετράπη στο οδόστρωμα. Σημειώνεται ότι οι τρεις επιβαίνοντες της BMW μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από το τροχαίο:

Από την άλλη πλευρά, ο οδηγός και η συνεπιβάτης του τζιπ, κατάφεραν να βγουν από το όχημα και με την βοήθεια διερχόμενων οδηγών.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία και η Πυροσβεστική, τόσο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, όσο και για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: LamiaNow