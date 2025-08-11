Πυρκαγιά δίπλα στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία, κινητοποίησε αστυνομία και πυροσβεστική λίγο πριν τις 17:00’ το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25).

Οι καπνοί έκαναν επικίνδυνη την κυκλοφορία με αποτέλεσμα η αστυνομία να κλείσει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κάνοντας εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Λαμίας και μέχρι τον κόμβο Αγίας Παρασκευής.

Πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής επενέβησαν άμεσα στο σημείο, σβήνοντας την μέσα σε λίγα λεπτά.

Όμως τα απρόοπτα δε σταμάτησαν εκεί. Γύρω στις 17:30’ και πριν ακόμη δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία, νταλίκα συγκρούστηκε με άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ ακριβώς στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής, κλείνοντας εντελώς την κυκλοφορία από το φορτίο (αλεύρι) που σκόρπισε σε όλο το οδόστρωμα!