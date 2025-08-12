Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τις 20:00, στην έξοδο του Καραβόμυλου, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες — κάποιες πρώτες πληροφορίες μιλούν για κλαταρισμα ελαστικού — εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο βρισκόταν στο σημείο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, τόσο για το πλήρωμα του περιπολικού όσο και για τον οδηγό του Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τις 20:00, στην έξοδο του Καραβόμυλου, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες — κάποιες πρώτες πληροφορίες μιλούν για κλαταρισμα ελαστικού — εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο βρισκόταν στο σημείο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, τόσο για το πλήρωμα του περιπολικού όσο και για τον οδηγό του Ι.Χ.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του συμβάντος.