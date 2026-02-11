Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου 2026 από την τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Με αφορμή την επέτειο, διοργανώνονται συλλαλητήρια την ίδια ημέρα, το Σάββατο δηλαδή 28 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συλλαλητήρια και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, την ημέρα της τραγικής επετείου, με στόχο να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται, «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται». Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος τονίζει ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή», αλλά «έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για πολιτικές που «γεννούν και συγκαλύπτουν εγκλήματα».

Ο Σύλλογος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε συνεργασία με Εργατικά Κέντρα, Σωματεία Εργαζομένων, Φοιτητικούς Συλλόγους και μαζικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να ενισχυθεί ο συλλογικός προβληματισμός και ο αγώνας για «πραγματική δικαίωση».

Συγκεκριμένα, καλέσματα έχουν ανακοινωθεί:

στην Αθήνα, στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα,

στη Θεσσαλονίκη, στις 12 το μεσημέρι, στο Άγαλμα Βενιζέλου,

και σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Βόλος, Λάρισα, Ηράκλειο κ.λ.π.)

«Μαζική συμμετοχή, να γίνουμε η φωνή των 57 δολοφονημένων συνανθρώπων μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, υπογραμμίζοντας το κεντρικό αίτημα των κινητοποιήσεων: να μην υπάρξουν ποτέ ξανά άλλα Τέμπη.