Τα κεντρικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί για τις 12 στα Προπύλαια στην Αθήνα και για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Καλέσματα συμμετοχής έχουν απευθυνθεί σε μαθητές, φοιτητές και γονείς, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις διοργανώνονται σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί της ΟΕΝΓΕ με συγκέντρωση στις 12 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, αλλαγές στην αποζημίωση των εφημεριών και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Αθήνα: Έκτακτες αλλαγές στο Μετρό και την κυκλοφορία

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αλλαγές στην πρόσβαση σε σταθμούς του μετρό.

Σταθμός «Πανεπιστήμιο»: Κλείνει στις 10:00 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. λόγω του προγραμματισμένου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ): Δεν υπάρχει απεργία ή στάση εργασίας. Τα μέσα λειτουργούν κανονικά, με εξαίρεση τις προσωρινές αλλαγές πρόσβασης στους σταθμούς με εντολή των αστυνομικών αρχών.

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Τα δρομολόγια εκτελούνται χωρίς απεργιακή κινητοποίηση, ωστόσο αναμένονται καθυστερήσεις και προσωρινές εκτροπές στις γραμμές που διασχίζουν το κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων.

Θεσσαλονίκη: Αναστολή λειτουργίας σε 5 σταθμούς του Μετρό

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης THEMA, με εντολή της Αστυνομίας, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των εξής σταθμών από τις 09:00: