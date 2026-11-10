Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Αγώνα «Κατοικία για Όλους/ες/α» για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο για το δικαίωμα στη στέγαση την Τετάρτη 11 Νοέμβρη στη Πλ. Κλαυθμώνος στις 18:00 το απόγευμα.

Για να ακουστεί δυνατά η φωνή της Μαρικάρμεν από την Ισπανία μέχρι την Ελλάδα, μέρα Γενικής Απεργίας για τη στέγαση στην Ισπανία και κινητοποιήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Αθήνα καλούν:

Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για Όλους», Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πλειστηριασμών, Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, Πλατφόρμα Πανευρωπαϊκή για το Δικαίωμα στη Στέγαση, Πρωτοβουλία «Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ» δανειολήπτες, Σύλλογος δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, Γειτονιές για το δικαίωμα στην στέγαση, Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη στέγη και την Κατοικία, Ξεσπιτόγατος, Ανοιχτή Συνέλευση Κεραμεικού Μεταξουργείου, Μαχαλάς Μεταξουργείου, cohab, ΑCANgr,

Συνδικάτα:

ΑΔΕΔΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ)

ΑΝΣΥΠΟ-Πανελ. Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ

ΣΑΔΑΣ Αττικής

ΠΑΣΥΜΗΤΕ

ΕΤΕΡ

Β ΕΛΜΕ Αθήνας

Σωματείο Εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ

Σωματεία Εργαζόμενων νοσοκομείων Ευαγγελισμός και Άγιος Σάββας,Έλενα Βενιζέλου

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Σύλλογος Εργαζόμενων ΓΓΔΕ

Συντονισμός σωματείων και συλλογικοτήτων για τη στέγαση

ΣΕΠΕ η Αθηνά

ΠΕΣΕΚ,

Γενική Συνέλευση φοιτητικού συλλόγου Φιλοσοφικής Αθήνας,

Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα

Φυσάει Κόντρα-δημοτική κίνηση-Αγ.Παρασκευής

Δίκτυο Πολιτών Χολαργού-Παπάγου

Ανταρσία στην Κοκκινιά

Ανταρσία στο Λιμάνι (Πειραιάς)

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η “ΕΝΟΤΗΤΑ”.

Όχι μετρό στα Εξάρχεια,

Ομάδα χαρτογράφησης Εξαρχείων

οικοφεμινιστική ομάδα.

Φορείς: Δημοτικό συμβούλιο Αθήνας, Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας

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