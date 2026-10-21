Σε εξέλιξη είναι οι πορείες στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων. Η προσέλευση συνεχίζεται, με τα μπλοκ των σχολείων, των φοιτητικών συλλόγων και των υπόλοιπων συμμετεχόντων να συγκεντρώνονται το ένα πίσω από το άλλο.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία με περισσότερους από 3.000 αστυνομικούς από διαφορετικές υπηρεσίες να βρίσκονται επί ποδός για τα σημερινά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα Προπύλαια και στους γύρω δρόμους, όπου έχουν ήδη γίνει 12 προσαγωγές. Υπολογίζεται πως έχουν συγκεντρωθεί γύρω στα 5000 άτομα από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Η Πανεπιστημίου παραμένει κλειστή αυτήν την ώρα.

Σκοπός είναι να προστατευθεί η ειρηνική διαδήλωση και να αποτραπούν επεισόδια.