Χειροπέδες πέρασαν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε πέντε άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2025 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με την έρευνα, το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου του 2025, περίπου δέκα οπαδοί ομάδας της Αθήνας συνεπλάκησαν με αντίστοιχο αριθμό οπαδών άλλης ομάδας, με χρήση αιχμηρών αντικειμένων και άλλων αντικειμένων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι οπαδός της πρώτης ομάδας.

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, ταυτοποίησε τέσσερις οπαδούς της δεύτερης ομάδας, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν, δύο από τα οποία κατασχέθηκαν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο τραυματίας οπαδός, ενώ διερευνήθηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά την επίθεση.

Διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο για συγκεκριμένο λόγο και ότι μεταφέρθηκε από άλλο άτομο σε ιδιωτικό πολυϊατρείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Σχετικά με το άτομο που τον μετέφερε, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία κατά την αρχική εξέταση.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των τεσσάρων οπαδών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Ρουχισμός που φορούσαν την ημέρα της επίθεσης και ρουχισμός με διακριτικά ομάδας

-Τρεις κουκούλες τύπου full-face και μάσκα

-Πανό οπαδικού περιεχομένου

-Πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας

-Σιδηρογροθιά

-Είκοσι σπρέι

-Δύο τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας

-Τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, σε οικία ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Δύο γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια

-Επτά φυσίγγια αδράνειας

-Δύο αβολίδωτα φυσίγγια

-Το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ, που ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επίσης συνελήφθη.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.