Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14/11/2025) στον Εύοσμο, οδηγώντας σε συνολικά δώδεκα συλλήψεις. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου συνέλαβαν έξι ανήλικες, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και κλοπή.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, οι έξι ανήλικες προσέγγισαν δύο συνομήλικές τους σε πάρκο της περιοχής και, αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή πολυκατοικίας, τους επιτέθηκαν με ξυλοδαρμό, ενώ εξαπέλυσαν εναντίον τους λεκτικές προσβολές. Δύο από τις νεαρές μαθήτριες φέρονται να βιντεοσκόπησαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ μία εξ αυτών αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, μίας κοπέλας από τα θύματα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι έξι γονείς των ανήλικων κοριτσιών που πραγματοποίησαν την επίθεση, καθώς τους αποδόθηκαν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

