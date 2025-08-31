Αστυνομική επιχείρηση-μαμούθ, με δυνάμεις από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου, με επίκεντρο περιοχές της δυτικής Κρήτης και υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ανάμεσά τους αστυνομικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματίες, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, όπλα αλλά και οχήματα.

Η πρώτη επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, ηράκλειου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού χανιών και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ. μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστολιά, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».