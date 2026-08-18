Σε δύο νέες συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Εύβοια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ στην Κάρυστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε αιολικό πάρκο.

Συνολικά από τις αρχές του έτους, οι συλλήψεις για εμπρησμούς ξεπερνούν τις 300.

Τρίκαλα: Εμπρηστής κατ’ εξακολούθηση ο 46χρονος

Στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη από το αρμόδιο Α.Κ.Α.Ε.Ε. ένας 46χρονος άνδρας ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία που συνδέουν τη δράση του συγκεκριμένου ατόμου με δύο ακόμη πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση του συνόλου της παράνομης δραστηριότητάς του.

Κάρυστος: Πυρκαγιά από θερμές εργασίες και πρόστιμο 6.641 ευρώ

Παράλληλα, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη, 18 Αυγούστου, γύρω στις 12:50 στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας ένας 47χρονος.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες εντός πάρκου με ανεμογεννήτριες.

Πέραν της ποινικής διαδικασίας, στον 47χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής για το 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 18 Αυγούστου 2026:

Συνολικές Συλλήψεις: Πραγματοποιήθηκαν 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Αιτίες Συλλήψεων: Οι 272 συλλήψεις (89,18%) αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι 33 (10,82%) αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση.

Οι αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση. Διοικητικά Πρόστιμα: Επιβλήθηκαν συνολικά 728 πρόστιμα .

Επιβλήθηκαν συνολικά . Συνολικό Ποσό: Το ύψος των προστίμων ανήλθε στα 169.189,70 ευρώ.

Σε αυστηρή προειδοποίηση προχώρησε η ηγεσία της Πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους και απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επικίνδυνη ενέργεια.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.