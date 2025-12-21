Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο από τους συλληφθέντες είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές, σήμερα (21/12) το απόγευμα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή της Πολίχνης. Εις βάρος των τεσσάρων οδηγών, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών, σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, βεβαιώθηκαν συνολικά 530 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από το απόγευμα του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21/12), σε περιοχές των Νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, με συνολικά 1.825 ελέγχους οχημάτων.

Μεταξύ των παραβάσεων που καταγράφηκαν, περιλαμβάνονται 10 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, 63 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, 9 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 4 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 4 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και 2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.