Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Περάματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης ανάθεσης διοίκησης επιβατηγού-λάντζας που εκτελεί δρομολόγια μεταφοράς εργαζομένων σε ναυπηγείο της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για παράνομη εργασία, διαπιστώθηκε ότι ένας 60χρονος ημεδαπός είχε αναλάβει τη διοίκηση της ελληνικής σημαίας λάντζας, χωρίς να είναι ναυτολογημένος στο πλοίο, κατά παράβαση του άρθρου 220 παρ. 2 του ΠΔ 187/73 περί «Παράνομης ανάθεσης διοίκησης πλοίου». Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου.

Συνελήφθη ο νόμιμος κυβερνήτης

Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη λιμενική Αρχή ο 38χρονος νόμιμος κυβερνήτης της λάντζας, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς φέρεται να είχε επιτρέψει την παράνομη ανάθεση καθηκόντων, πράξη που τιμωρείται βάσει της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ