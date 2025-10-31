Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα (31.10.2025) στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό να εντοπιστούν και να συλληφθούν άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του στην ίδια περιοχή.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη χώρο του «Ευαγγελισμού» που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, εκτιμώντας πως μέσα κοιμούνται ή κρύβονται κάποιοι από τους κουκουλοφόρους που πέταξαν αυγά, καρέκλες και τραπέζια σε εστιατόριο που γευμάτιζε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο.

Μέσα στο κτίριο -όπως γράφει η εφημερίδα «Νέα Κρήτη»- εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Οι 6 από αυτούς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Υπάρχουν αναφορές πως ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε λίγα μέτρα μακρύτερα, στο πάρκο Θεοτοκοπούλου και φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας ενώ τους πέταξαν και έναν πυροσβεστήρα.

Δείτε το βίντεο μετά την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στο εστιατόριο:

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει εκκένωση της κατάληψης του «Ευαγγελισμός» από δυνάμεις της αστυνομίας αλλά στο τέλος του ίδιου μήνα, οι καταληψίες εισέβαλαν ξανά στον χώρο.

