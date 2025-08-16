Στη σύλληψη δύο υπευθύνων του υπαίθριου λούνα παρκ, που λειτουργούσε προσωρινά στο πανηγύρι της Κρεμαστής στη Ρόδο, προχώρησαν οι Αρχές, μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πανελλαδικά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο, τα ζητήματα ασφαλείας, σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Το χρονικό του ατυχήματος

Η άσχημη τροπή που πήρε η γιορτινή βραδιά της Κρεμαστής στη Ρόδο, προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο δημοφιλές παιχνίδι «ταψί», όταν ένα από τα καθίσματα αποκολλήθηκε εν κινήσει.

Από την απότομη εκτίναξη, τέσσερα άτομα βρέθηκαν στο έδαφος με σφοδρότητα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε, καταγράφει τις στιγμές τρόμου και τη μετάβαση από την ανεμελιά στην αγωνία.

Ευτυχώς, οι τραυματισμοί δεν χαρακτηρίζονται ως σοβαροί, όμως το συμβάν ανέδειξε τις σοβαρές ελλείψεις, στους ελέγχους ασφαλείας, τέτοιων παιχνιδιών.

Η παρέμβαση της αστυνομίας – Δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας «Δημοκρατική», άμεση ήταν η αντίδραση του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, το οποίο επιλήφθηκε της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ, Ελληνίδα, γεννηθείσα το 1961, καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας, συγγενής της, γεννηθείς το 1983.

Κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ εξετάζεται αν είχαν τηρηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του παιχνιδιού.

Η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές, εξετάζουν εξονυχιστικά την τήρηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων.

Ασφάλεια υπό αμφισβήτηση

Το περιστατικό αυτό φέρνει και πάλι στο φως τον προβληματισμό για τη λειτουργία λούνα παρκ, ιδίως όταν αυτά τοποθετούνται σε προσωρινές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο πανηγυριών ή τοπικών εκδηλώσεων.

Πηγές αναφέρουν, ότι οι έλεγχοι πολλές φορές γίνονται πλημμελώς ή ετεροχρονισμένα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να λειτουργούν μηχανήματα, χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Επιπλέον, η Ρόδος ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός, φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες – κάτι που κάνει την ανάγκη για αυστηρή εποπτεία, ακόμη πιο επιτακτική.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Η τοπική κοινωνία της Ρόδου παρακολουθεί με αναστάτωση τις εξελίξεις, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχεί αγανάκτηση για την ελλιπή εποπτεία.

Πολλοί γονείς δηλώνουν ότι πλέον, δεν αισθάνονται ασφαλείς, να αφήσουν τα παιδιά τους να διασκεδάσουν σε τέτοιου είδους χώρους.

Δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, αυστηρότερους κανονισμούς και τακτικούς ελέγχους από ανεξάρτητους φορείς.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να κρίνει αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για αποτέλεσμα συστημικής αδυναμίας στην εποπτεία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό αυτό φέρνει ξανά στο επίκεντρο την ανάγκη για προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε κάθε ψυχαγωγική δραστηριότητα.