Δύο ξεχωριστές υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών σε περιοχές της Καβάλας και της Ορεστιάδας ήρθαν στο φως.

Μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας, συλλήφθηκαν μια γυναίκα και ένας άνδρας. Τα δύο αυτά άτομα, πέρα από την εμπλοκή τους στη μεταφορά των αλλοδαπών, οδηγούσαν και χωρίς άδεια οδήγησης θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Η πρώτη περίπτωση σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική οδό Ξάνθης-Θεσσαλονίκης. Εκεί, στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας ακινητοποίησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά μετανάστες. Η οδηγός δεν είχε δίπλωμα, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν στην κατοχή της και μια μικροποσότητα ηρωίνης.

Σχεδόν ταυτόχρονα, σε αγροτική τοποθεσία του Έβρου, εξελίχθηκε η δεύτερη επιχείρηση από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Οι αρχές εντόπισαν και ακινητοποίησαν ένα ακόμη όχημα, ο οδηγός του οποίου μετέφερε επίσης επτά μετανάστες προς την ενδοχώρα χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και των κινητών τηλεφώνων των δραστών.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τη διαλεύκανση των υποθέσεων έχουν αναλάβει το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.