Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/07), στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε σωρεία έκνομων ενεργειών.

Την επιχείρηση συντονίζει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τη δράση της συμμορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, τα εμπλεκόμενα μέλη κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

Ζωοκλοπές

Εκβιάσεις

Απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι αποκόμισε η οργάνωση, ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές του νησιού και εντός της ημέρας αναμένεται νεότερη, αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το εύρος της δικογραφίας.