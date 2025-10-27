Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στη σύλληψη δυο υπευθύνων γνωστών κλαμπ στο Λουτράκι, προχώρησαν οι αστυνομικοί της τοπικής Ασφάλειας τα ξημερώματα της Κυριακής, (26/10), με την κατηγορία διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οι δύο συλληφθέντες σέρβιραν ποτά σε ανήλικα παιδιά και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους με τις σχετικές κατηγορίες.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την πρόληψη και καταστολή φαινομένων, που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των νέων.

Η διεξαγωγή των ελέγχων συνεχίζεται καθώς οι Αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να πατάξουν το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές.

Πηγή: Loutrakiblog