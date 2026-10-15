Στην σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, που είχε στην κατοχή του πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (14/10) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ο 19χρονος συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς κατείχε και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.