Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/2), στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου συνέλαβαν έναν 19χρονο ημεδαπό, για παράβαση του Νόμου 4139/2013 “Περί εξαρτησιογόνων ουσιών”.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 19χρονο, στον λιμένα Ακαντιάς Ρόδου, κατά τον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, βρέθηκαν σε σακίδιο πλάτης, οι πιο κάτω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών:

• πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους 525,5 γραμμαρίων,

• μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1 γραμμαρίου και

• ένας πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανευρεθείσες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.