Στη σύλληψη μίας 21χρονης για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα (10/7), στις 11:33, στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 21χρονη προκάλεσε την πυρκαγιά με τη χρήση γυμνής φλόγας, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 350 τ.μ., με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπισή της.

Όπως επισημαίνεται σε ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από την εμπεριστατωμένη έρευνα των στελεχών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή της στην πρόκληση της πυρκαγιάς και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ως υπαίτια εμπρησμού από πρόθεση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (91,95%) αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 14 (8,05%) υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.