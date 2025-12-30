Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησε η Τροχαία, μετά από καταδίωξη στην Αττική Οδό, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι μετρήσεις του αλκοτέστ έδειξαν 0,27 mg/l και 0,31 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο. Όταν του ζητήθηκε να σταματήσει, ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικά.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.065 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για τρεις μήνες. Το όχημα του 21χρονου ακινητοποιήθηκε. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνονται κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.