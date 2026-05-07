Στη σύλληψη ενός 22χρονου Έλληνα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ο εν λόγω άνδρας προσποιούμενος τον λογιστή, μετά από τηλεφωνικές κλήσεις, αφαίρεσε από δύο ηλικιωμένες, χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Επίσης στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φυσίγγια και 4 κινητά τηλέφωνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 26-4-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 22χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απάτη και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας εντόπισαν τον 22χρονο, απογευματινές ώρες της 26-4-2026, να κινείται πεζός, και μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φυσίγγια, 4 κινητά τηλέφωνα και κλειδί οχήματος, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο.

Από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών στο εν λόγω όχημα, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε ενοικιαστεί με πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, βρέθηκε επιπλέον και κατασχέθηκε εντός υφασμάτινης τσάντας πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων. Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον 22χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας.

Εκεί οι αστυνομικοί, μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν δύο περιπτώσεις απάτης που διέπραξε ο 22χρονος, μαζί με έτερο δράστη ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σε κοινότητες των Γρεβενών όπου την 24-4-2026, προσποιούμενος τον λογιστή, μετά από τηλεφωνικές κλήσεις αφαίρεσε από δύο ηλικιωμένες χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Τα κατασχεθέντα κοσμήματα αποδόθηκαν στις παθούσες, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».