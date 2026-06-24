Eπεισοδιακό τέλος είχε Kρητικό γλέντι σε μεγάλο οικισμό του Δήμου Ηρακλείου, όταν ένας 26χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι ο πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους περίπου 2.000 παρευρισκόμενους, αναγκάζοντας τον λυράρη να διακόψει αμέσως το πρόγραμμα και πολλούς από τους καλεσμένους να αποχωρήσουν έντρομοι.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 26χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς εφαρμόζονται οι πρόσφατα αυστηροποιημένες διατάξεις του νόμου περί όπλων.

Ο ίδιος είναι κάτοχος άδειας από σκοπευτικό σύλλογο, ωστόσο η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη μεταφορά και τη χρήση του εννιάρινου πιστολιού στον χώρο της εκδήλωσης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν επίσης οι γονείς και ο αδελφός του.

Όπως αναφέρει το Cretalive στο ρεπορτάζ του, ο 26χρονος δηλώνει συντετριμμένος και προβάλλει έναν ιδιαίτερο ισχυρισμό για να δικαιολογήσει τις πράξεις του: αρνείται ότι πυροβόλησε για χάρη του εθίμου («μπαλωθιές»).

Υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε έναν έντονο διαπληκτισμό και έριξε προειδοποιητικές βολές στον αέρα αποκλειστικά για να αποτρέψει τη γενίκευση ενός σοβαρότερου επεισοδίου.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι των πυροβολισμών είχε προηγηθεί προσωπική παρεξήγηση και φραστικό επεισόδιο του ίδιου του 26χρονου με άλλο άτομο που βρισκόταν στο γλέντι. Οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές.