Στη σύλληψη 27 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Σμύρνης προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές Αρχές. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε φοιτητικό περίπτερο που είχε στηθεί στην πανεπιστημιούπολη, με αφορμή την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για τη νέα απόφαση της διοίκησης του ιδρύματος, η οποία επιβάλλει την προηγούμενη λήψη άδειας από την Πρυτανεία για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων Τύπου, διαδηλώσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το περίπτερο αποκλείστηκε αρχικά από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Αμέσως μετά, αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν στην πανεπιστημιούπολη, περικύκλωσαν το σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή και κράτηση 27 φοιτητών.

Από την πλευρά του, το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου κατήγγειλε την αστυνομική επιχείρηση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, πολλοί φοιτητές βασανίστηκαν και κρατήθηκαν, ενώ υπογραμμίζεται πως ο αγώνας για ένα αυτόνομο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο θα συνεχιστεί χωρίς να κάμψουν το φρόνημά τους οι ασκούμενες πιέσεις.