Με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών συνελήφθη 27χρονος σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός προσήχθη αρχικά, όταν αστυνομικοί της Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούσαν ελέγχους για διακίνηση ναρκωτικών, τον εντόπισαν να πετάει μία αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στην κατοχή του, αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, όπως επίσης μανιτάρια, πιθανόν ψυχότροπα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 5.440 ευρώ.

Ο 27χρονος Έλληνας οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.