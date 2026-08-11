Στη σύλληψη ενός 29χρονου Βρετανού τουρίστα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Κω, μετά από μήνυση που υπέβαλε ένας 46χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή του λιμανιού, όταν ομάδα ανδρών ενεπλάκη σε επεισόδιο με πολίτες που πραγματοποιούσαν πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο 29χρονος κατάφερε χτύπημα στο μάτι του 46χρονου διαδηλωτή, καθιστώντας αναγκαία τη μεταφορά του στο γενικό νοσοκομείο του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για τη εξακρίβωση της σοβαρότητας των τραυμάτων, η αστυνομία παρήγγειλε ήδη τη διενέργεια σχετικής ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πηγή: kosnews24