Αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4), από την Ασφάλεια Πατρών στην περιοχή του Ρίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.