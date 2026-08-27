Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη 31χρονος έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση σε βάρος συγκρατούμενoύ του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, ο κατηγορούμενος φέρεται να απαίτησε από τον συγκρατούμενό του, ασκώντας λεκτικές απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας, την καταβολή χρηματικού ποσού 1.700 ευρώ, ως προερχόμενο από υποτιθέμενο χρέος.

Κατόπιν των ανωτέρω, αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών προχώρησαν σε έρευνα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, ενώ με εντολή Εισαγγελέα ο κατηγορούμενος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.