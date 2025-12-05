Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του βίαιου ξυλοδαρμού που σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου 2025 στη Λίνδο, καθώς οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν στις 3 Δεκεμβρίου τον 31χρονο Αλβανό που καταζητούνταν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο στο Γεννάδι και συνοδεύτηκε από την εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν βίντεο που αναρτήθηκαν δημόσια στο TikTok και στο Facebook, στα οποία ο 31χρονος εμφανίζεται να παρευρίσκεται σε γάμο στην Αλβανία στις 24 Αυγούστου 2025. Η παρουσία του στο εξωτερικό συνιστά ευθεία παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, μεταξύ αυτών η ρητή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση προσέγγισης του θύματος.

Τα ψηφιακά αυτά τεκμήρια περιλήφθηκαν στη δικογραφία και αποτέλεσαν τη βάση για την αίτηση αντικατάστασης των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, όπως προβλέπουν τα άρθρα 282 και 296 ΚΠΔ. Η παραβίαση θεωρήθηκε ένδειξη προπαρασκευαστικών πράξεων φυγής, δικαιολογώντας την αυστηρότερη μεταχείριση.

Η υπόθεση αφορά τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 20χρονου Έλληνα έξω από νυχτερινό κέντρο στη Λίνδο, κατά τον οποίο το θύμα υπέστη πολλαπλά χτυπήματα, ακόμη και ενώ ήταν αναίσθητο, με αποτέλεσμα σοβαρά κατάγματα στην κάτω γνάθο και άμεση χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, ο έτερος εμπλεκόμενος, 30χρονος Αλβανός, φέρεται να έχει απειλήσει φίλους του θύματος με αιχμηρό αντικείμενο.