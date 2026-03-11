Συνελήφθη το βράδυ της 9ης Μαρτίου 2026 στον Βόλο, στα όρια του αυτοφώρου, ένας 31χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απάτη με υπολογιστή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το πρωί της ίδιας ημέρας ο δράστης αφαίρεσε τσαντάκι από Ι.Χ.Φ. όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπού, το οποίο περιείχε 180 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και τέσσερις τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια μετέβη σε κατάστημα, όπου χρησιμοποίησε μία από τις κάρτες πραγματοποιώντας συναλλαγή αξίας 20,80 ευρώ.

Ο 31χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία και ακινητοποιήθηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι (σουγιάς).

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκεται και σε δύο ακόμη περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στον Βόλο. Συγκεκριμένα, το βράδυ της 2ας Μαρτίου 2026 προσέγγισε πεζή γυναίκα και της άρπαξε την τσάντα, η οποία περιείχε 50 ευρώ, κινητό τηλέφωνο, προσωπικά έγγραφα και τραπεζική κάρτα. Με την κάρτα αυτή πραγματοποίησε ανέπαφη συναλλαγή ύψους 34 ευρώ σε περίπτερο της πόλης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαρτίου 2026 εισήλθε χωρίς να γίνει αντιληπτός σε αποθήκη πρατηρίου υγρών καυσίμων και αφαίρεσε από το πορτοφόλι εργαζομένου το ποσό των 500 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.